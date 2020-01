Gulf Air vola dal Baherin su Milano Malpensa e Nizza

Sarà Nizza la prossima destinazione servita da Gulf Air nell’estate 2020. L’anticipazione, che arriva dal portale specializzato Airlineroute, prevede che la compagnia di bandiera del Bahrein volerà a partire dal prossimo luglio da Manama verso la città della Costa Azzurra via Milano Malpensa, scalo dal quale il vettore ha già annunciato l’apertura dei collegamenti annuali a partire dalla stessa data.

Gli operativi prevedono che dal 2 luglio il volo su Nizza sarà operato con i nuovi A321neo, il giovedì e la domenica, all’interno di una rotta triangolare che coinvolge lo scalo lombardo.

«Con l’apertura di Nizza, continuiamo l’espansione del nostro network verso occidente prevista per la prossima estate. La Costa Azzurra rappresenta una destinazione di charme per i nostri viaggiatori, e sarà servita da una nuova tipologia di aeromobili come gli A321neo, capaci di offrire poltrone completamente reclinabili in business class e un sistema di intrattenimento in volo all’avanguardia», ha detto Zayed R. Alzayani, presidente del cda di Gulf Air e ministro dell’Industria, del Commercio e del Turismo dello stato arabo.