Guinness Travel promuove i tour della stagione autunno-inverno

Archiviata la stagione estiva con numeri più che confortanti è arrivato il momento di spingere sulla programmazione autunno-inverno per Guinness Travel. In primo piano ponti e festività, con tante destinazioni pronte a ritagliarsi una posizione di prim’ordine tra i desiderata dei viaggiatori.

«Gli italiani hanno sempre più voglia di viaggiare e, nonostante l’estate si sia appena conclusa, pensano già ai prossimi tour, da ottobre fino a Capodanno – spiega Michele Mosca, product manager di Guiness Travel.

Tante sono le possibilità offerte ai clienti già dal ponte di Ognissanti: da viaggi più brevi a soggiorni più lunghi, con focus sulle capitali o itinerari gran tour in Italia, Europa o Mondo. Da registrare un ritorno di interesse sulle città come Vienna, Praga e Budapest, in rialzo dopo una prolungata flessione. Continua invece il trend positivo sul Portogallo e la Francia.

Sul versante mondo, si riaffaccia l’India e si riconfermano gli Emirati Arabi e soprattutto la Giordania, destinazione regina del breve raggio a metà strada tra Mediterraneo e Medio Oriente.

«Abbiamo puntato molto sulla programmazione mondo, anche in virtù dei contingenti allotment di cui disponiamo e che permettono una vasta vendibilità da tutta Italia», spiega Elvira D’Aversa, sales manager del t.o.

Ottimi riscontri anche per gli itinerari in programmazione a dicembre, in promozione advanced booking fino al 30 settembre. I mercatini di Natale catalizzano l’attenzione della prima parte del mese, oltre agli evergreen rappresentati dalle città europee e i tour in Trentino e Alto Adige in formula bus.