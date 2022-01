Guiness Travel, raffica di novità per la stagione 2022













Prosegue il percorso di rinnovamento del prodotto per il t.o. Guiness Travel. con il lancio di novità a 360 gradi. Obiettivo: rendere il viaggio più esclusivo e sostenibile in virtù della composizione di gruppi con un numero limitato di partecipanti. Il catalogo si fa più ricco, accogliendo ed evidenziando al suo interno i diversi siti Unesco oggetto di visita. Inoltre, la polizza assicurativa Don’t Worry, già salutata l’anno passato con particolare soddisfazione, è ora ampliata nei massimali per spese mediche.

Riguardo ai trasporti, poi, i viaggiatori Guiness avranno la possibilità, grazie ad accordi con le più importanti società partner di categoria, di prenotare il proprio parcheggio riservato con tariffe preferenziali presso i principali aeroporti, porti e stazioni sull’intero territorio nazionale. Potranno inoltre usufruire dell’opzione di un trasferimento personalizzato dal proprio domicilio al punto di partenza di un viaggio in bus o in aeroporto, con minivan. Queste due nuove opzioni sono inoltre visionabili già sul sito del tour operator attraverso un sistema informatico dedicato che in tempo reale fornisce al cliente tutte le tariffe relative al servizio.

Da segnalare inoltre l’aggiunta, accanto a quelli già esistenti, di sconti dedicati ai viaggiatori single, senior e ai clienti repeater che condivideranno l’esperienza del tour con un amico. Nell’ultimo caso, sia all’affezionato viaggiatore Guiness, sia all’amico invitato a partecipare al tour verrà effettuato l’abbuono della quota di iscrizione.

«Anche per quest’anno la ricerca dell’eccellenza è stato l’orizzonte che ci ha ispirato e il timone che ci ha guidato – afferma il product manager di Guiness Travel, Michele Mosca – Da sempre ci impegniamo al massimo per far vivere ai viaggiatori una vera e propria esperienza ricca di emozioni e ricordi, e non una semplice vacanza. Per questo studiamo ogni singolo dettaglio, valorizzando la cultura del luogo e la bellezza della meta scelta, mantenendo le nostre proposte completamente indipendenti ed autentiche. Immancabili sono poi i plus Guiness che aiutano a viaggiare in totale sicurezza e a sentirsi coccolati da mille attenzioni e da ogni tipo di comfort».