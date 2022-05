Guiness Travel, partnership con Malta all’insegna dello slow tourism













Promuovere la destinazione Malta e consolidarla nella wishlist dei viaggiatori è lo scopo della partnership messa in atto tra Guiness Travel e Malta Tourism Authority.

L’arcipelago al centro del Mediterraneo è sempre stato meta privilegiata per l’intero comparto turistico outgoing italiano, in virtù della vicinanza geografica, di un clima ideale tutto l’anno e di una cultura affine per molti versi a quella dell’Italia.

L’intento della partnership, quindi, è quello di comunicare ad ampio spettro, sia al trade sia al cliente finale, la grande varietà che offre l’isola, sganciandola dall’immagine di destinazione puramente estiva, legata ai viaggi di studio e a short-break all’insegna dell’evasione. Malta offre infatti un patrimonio storico-artistico di grande spessore che merita di essere valorizzato e scoperto.

Proprio su questo versante Guiness Travel e Malta Tourism Authority raggiungono una sinergia totale: il t.o. propone infatti un itinerario sensibile alla grande eterogeneità culturale e naturalistica di Malta, includendo una serie accurata di visite guidate condotte secondo i ritmi dello “slow tourism”.

Dal canto suo, Malta Tourism Authority è impegnata in prima linea nella formazione rivolta a tutta la filiera, attraverso l’organizzazione di eventi online e in presenza, volti a comunicare in maniera trasversale, dinamica e completa l’offerta di Malta.

«L’introduzione del prodotto Malta nel catalogo di un tour operator come Guinness è il risultato di un’importante evoluzione che sta attraversando la destinazione. La scelta da parte di Guiness di creare un itinerario di questo genere, con esperienze autentiche e rivolto ad una clientela raffinata, ci fa particolarmente piacere perché è una proposta perfettamente in linea con le strategie messe a punto dell’Ente che da tempo è al lavoro per perfezionare la qualità e la personalizzazione dell’offerta», ha sottolineato Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia.