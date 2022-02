Guiness Travel lancia 57 tour in Italia da nord a sud













Con l’attenuarsi graduale delle restrizioni e l’arrivo imminente della primavera, il t.o. Guiness Travel lancia la sua offerta sull’Italia, che comprende 57 tour, con una copertura totale di tutte le regioni e partenze da tutto il Paese.

Gli itinerari proposti abbinano patrimonio artistico, natura, enogastronomia e benessere e soddisfano ogni tipologia di viaggiatore: chi ama viaggiare da solo, in coppia o con amici, oppure circondato dagli affetti più cari.

Per il target slow tourism, inoltre, Guiness Travel ha introdotto da quest’anno la linea di itinerari “Scopri a piedi”, puntando inizialmente sulle città di Roma e Firenze: le visite guidate partono da hotel situati già in centro, a due passi dalle zone di maggior interesse. Al di fuori delle città d’arte, tanti sono i borghi italiani che costellano gli itinerari dei viaggi Guiness da Nord a Sud.

Ad aprile, inoltre, partono le proposte “Scopri la Liguria” e “Scopri la Basilicata”, oltre agli itinerari in Campania, Sicilia, Puglia – con un’attenzione particolare dedicata al Salento – e Trentino-Alto Adige.

Nel mese di maggio, infine, al via i tour della nuova linea “I 5 sensi” (Gran Tour Puglia, Gran Tour Calabria), un vero e proprio tuffo nella meraviglia multiforme del nostro Paese.

Tutti gli itinerari proposti, come sempre, si avvalgono di guide locali e dell’accompagnatore in presenza costante, utilizzando strutture e servizi di alto livello.