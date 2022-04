Guiness Travel e Turespaña, partnership per spingere la destinazione













Consolidare la Spagna in cima alla wish list dei viaggiatori italiani, continuando a promuovere la destinazione. È il senso della partnership tra l’Ente Spagnolo del Turismo e Guiness Travel. Il catalogo Spagna del tour operator è molto ricco e copre praticamente tutto il territorio iberico.

«La collaborazione con Guiness Travel è molto importante, poteri dire quasi strategica – ha detto Jorge Rubio Navarro, direttore dell’Ente a Roma – Il Covid-19 ha portato un cambiamento radicale nelle abitudini dei turisti di tutto il mondo, inducendoli a scegliere mete più vicine. Dunque turismo di prossimità e mete meno affollate. In questo contesto la Spagna si profila come meta preferenziale per il mercato italiano e l’offerta di Guiness Travel è in grado di colmare le esigenze con viaggi in sicurezza e prodotti Spagna diversificati».

La Spagna meta privilegiata per l’intero comparto turistico outgoing, anche in un periodo storico segnato da diffusa incertezza. Diventa sempre più importante l’attività di comunicazione ad ampio spettro volta a sottolineare la varietà del patrimonio culturale e indirizzata alla filiera del settore, dalle agenzie di viaggi sul territorio fino al cliente finale.

Guiness Travel propone, oltre ai noti “evergreen”, una serie di itinerari che raccontano eccellenze meno conosciute, meritevoli di essere valorizzate. Tra le proposte figurano visite guidate che si snodano tra città patrimonio Unesco ed esclusivi pernottamenti nei Paradores, strutture di grande pregio artistico trasformate in strutture ricettive di fascino.

La partnership è testimoniata dalla presenza comune di entrambi i protagonisti alle più importanti fiere di settore e proseguirà con attività coordinate per lo sviluppo di un mercato sempre più pronto alla ricerca di nuove esperienze e prodotti che la Spagna è in grado di offrire.