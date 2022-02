Guiness Travel apre le vendite per le Americhe













Dopo l’Italia e l’Europa, il t.o. Guiness Travel si riapre al mondo, annunciando l’apertura delle vendite sulla destinazione America, alla quale seguirà a stretto giro quella su tutti gli altri continenti. L’offerta abbraccia tutto il continente da Nord a Sud, dalla costa atlantica a quella pacifica.

Si parte da New York, porta d’ingresso degli States, con partenze costanti nella duplice linea Smart e Prestige da aprile fino a Capodanno: un’occasione unica per immergersi nella magnifica Grande Mela vivendo esperienze esclusive come la salita sul Rockfeller Center e la crociera con cena a bordo sul fiume Hudson. Inoltre, tutte le partenze prevedono il pernottamento al Marriott Marquis 4 stelle superior a Times Square, nel cuore pulsante di Manhattan, dove sarà anche possibile assistere in maniera esclusiva al conto alla rovescia di fine anno più famoso del mondo.

La proposta sul Nord America, che prevede 10 tour per un totale di 54 partenze (tra gli itinerari: Grande Ovest e Grande Est, il Gran Tour della Florida e della California, il Grande Sud o il Vecchio West). Gli orizzonti smisurati del Canada e la sua vibrante natura sono i protagonisti assoluti del Gran Tour Canada e di un tour esclusivo condiviso con il versante orientale degli Stati Uniti, il Grande Est, Usa & Canda.

Per quanto riguarda il Centro America sono previsti il Gran Tour Cuba, il Gran Tour Messico e il Gran Tour Guatemala e Messico. Il 2022 segna anche l’ingresso in catalogo di un nuovo itinerario senza precedenti, un unico viaggio che attraversa ben 5 paesi cogliendone lo spirito più autentico, la quintessenza del Centro America: sarà infatti possibile visitare il Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica e Panama.

Scendendo verso il Sud America, poi, il tour operator lancia la novità Tour Ecuador, con Quito e Cuenca, tra le più affascinanti del mondo, accanto al Gran Tour Perù e l’accoppiata Bolivia & Perù. Aperte le vendite anche per il Gran Tour Brasile Prestige, un itinerario unico per completezza e varietà che attraversa le città storiche e quelle più moderne, spaziando fino alle vaste distese verdi della foresta amazzonica. Figurano inoltre nell’offerta Uruguay e Argentina e Cile.

Centro e Sud America dispiegano per tutto l’anno 15 tour per un totale di 62 partenze. “Guiness Travel, ancora una volta, ha deciso di stupire. Tra meraviglie del mondo moderno, patrimoni Unesco ed itinerari studiati per valorizzare la cultura locale, nulla è lasciato all’improvvisazione. Tutte le partenze sono effettuate con le migliori compagnia di bandiera e si avvalgono della presenza costante dell’accompagnatore dall’Italia e delle migliori guide locali a destinazione, per un prodotto di estrema cura e attenzione verso il viaggiatore”, sottolinea la nota del tour operator.