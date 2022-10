Guida gli slot aerei: come funzionano e quanto costano

Le bande orarie, o più familiarmente slot, sono state sempre oggetto di forte attenzione da parte delle compagnie aeree, perché possono determinare il successo o meno di una rotta, di un collegamento strategico.

Lo slot è un vero e proprio permesso di atterrare e decollare in un determinato aeroporto, in uno specifico giorno e in uno dato orario, con una flessibilità di 10-15 minuti, e prevede una serie di servizi annessi, erogati solitamente da società di handling e dalla stessa società di gestione dello scalo, tra i quali spicca, ad esempio, quello delicatissimo del “bilanciamento” dell’aeromobile (passeggeri e merci posizionati a bordo secondo rigidi criteri di allocazione) per assicurare il massimo standard di sicurezza nel decollo e nell’atterraggio di ciascun velivolo.

Il valore degli slot oscilla a seconda dei momenti della giornata e delle tratte servite: negli anni passati hanno fatto scalpore le quotazioni milionarie di singole bande orarie. Difficile, comunque, dare specifici parametri, ma è indicativa l’indagine di pochi anni fa apparsa su ‘TheflightClub” che aveva stimato il costo complessivo degli slot di Alitalia: le 68 bande della compagnia nazionale costavano circa 3,7 milioni l’anno, il ché significa una media di 9.000 euro al giorno.

È bene anche sapere che non tutti gli aeroporti adottano le bande orarie: gli slot sono una prerogativa operativa degli scali di Livello 3 parametrati da Iata come “coordinated airport” che al momento, nel mondo, sono circa 180.