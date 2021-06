Guida ai concerti dell’estate: così riparte la musica dal vivo













Non sarà probabilmente un’estate live da salti scatenati sottopalco, ma ci sarà: man mano che l’Italia riapre si susseguono anche gli annunci di concerti, festival, rassegne. Da nord a sud le grandi città, ma anche e soprattutto i piccoli centri, tornano protagonisti di eventi dal vivo, seppur seguendo tutti i protocolli anti Covid: posti a sedere e contingentamento dei biglietti sono nella gran parte dei casi la norma, ma finalmente la musica torna a suonare open air.

APPROFONDISCI SU L’AGENZIA DI VIAGGI MAGAZINE SFOGLIABILE

MUSICASTELLE. Live circondati dalle montagne valdostane: questo è Musicastelle Outdoor, la rassegna in Val d’Aosta che quest’anno è confermata dal 19 giugno al 24 luglio e porta in quota artisti come Colapesce-Dimartino, Samuele Bersani e Daniele Silvestri. I posti sono limitati e la priorità di accesso è garantita a chi unisce al concerto la prenotazione di un soggiorno in Valle d’Aosta. Sei gli eventi in programma, che si terranno tra le località di Saint-Vincent, Courmayeur, Cogne, Vallone di Vertosan-Avise, Breuil-Cervinia e La Thuile, location d’eccezione senza palcoscenico, né sedute: la natura circostante e la musica sono le assolute protagoniste.

Dove: Valle d’Aosta

Quando: 19 giugno-24 luglio

COLLISIONI. Torna, anche se in modalità differente nel rispetto delle regole anti Covid, uno dei festival più noti e attesi dell’estate italiana: Collisioni. La rassegna conta quest’anno su un festival ad Alba e un cartellone di serate, tra reading teatrali e musica a Barolo, nel cortile del Castello. A inaugurare la manifestazione sarà Paolo Conte con la sua orchestra, ad Alba il 16 luglio.

Dove: Alba e Barolo (Cn)

Quando: dal 16 luglio

LOCUS FESTIVAL. Nato a Locorotondo, nel cuore della Valle d’Itria, il festival pugliese arriva quest’anno alla sua diciassettesima edizione, in programma tra il 24 luglio e il 29 agosto. Tra le location dei concerti di Locus Festival ci sono ad esempio tenute e masserie, a Minervino Murge e Locorotondo, ma anche il Parco Archeologico Egnazia a Fasano. Tra gli ospiti attesi Niccolò Fabi e Cristina Donà, Coma_Cose, Diodato, Frida Bollani Magoni.

Dove: Locorotondo (Ba)

Quando: 24 luglio-29 agosto

FERRARA E LE STELLE. Musica e sostenibilità vanno a braccetto in Ferrara sotto le stelle, il festival che anima la città d’arte con uno spirito green. Tra gli ospiti confermati ci sono Shame, Iosonouncane, Venerus e La rappresentante di lista. L’edizione 2021 si tiene dal 30 giugno al 4 luglio e si sposta dalla location storica, Piazza Castello, nel verde del parco cittadino, Parco Massari. In programma anche laboratori per bambini e ragazzi, incontri e sonorizzazioni del parco urbano.

Dove: Ferrara

Quando: 30 giugno-4 luglio

SUMMER JAMBOREE. È un grande tributo alla musica e allo stile degli anni Quaranta e Cinquanta il Summer Jamboree, la storica rassegna (arrivata alla sua ventunesima edizione) che si tiene ogni estate a Senigallia. Quest’anno l’appuntamento sarà dal 30 luglio all’8 agosto, anche se in versione rivista causa norme anti Covid. In programma ci sono infatti una serie di concerti a ingresso gratuito in Piazza Garibaldi, con posti a sedere e numero limitato di accessi.

Dove: Senigallia (An)

Quando: 30 luglio-8 agosto

AUDITORIUM ROMA. Nell’estate 2021 tornano ad accendersi le luci anche all’Auditorium Parco della Musica di Roma: “Si può fare Cavea” è il claim che riunisce la stagione estiva, all’aperto, della location che porta la firma di Renzo Piano. Da giugno a settembre sono oltre 60 i concerti e spettacoli in programma.

Sul palco si avvicenderanno artisti come Latte e i Suoi Derivati, con Lillo e Greg a dare il via alla rassegna l’8 giugno, Almamegretta, Motta, Fabrizio Moro, Paolo Fresu, Stefano Bollani, James Senese.

Dove: Roma

Quando: giugno-settembre

TERRASOUND. Musica Live anche in Abruzzo con Terrasound, il festival che animerà per tre giorni Francavilla al Mare, in provincia di Chieti.

Dal 19 al 21 agosto, infatti, sarà l’Arena del Mare, presso il porto turistico della cittadina, a ospitare i concerti. Tra gli artisti confermati, anche qui, dei nomi che hanno trionfato in popolarità all’ultima edizione del Festival di Sanremo, Willie Peyote e Colapesce Dimartino, che faranno tappa anche in Abruzzo nei rispettivi tour live in giro per l’Italia.

Dove: Francavilla al Mare (Ch)

Quando: 19-21 agosto

TENER-A-MENTE. Una location davvero suggestiva quella di Tener-a-mente, il festival musicale e artistico che si svolge a Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Gli spettacoli andranno infatti in scena nell’anfiteatro con vista lago del Vittoriale degli italiani, l’ultima dimora di Gabriele d’Annunzio circondata da un grande parco. E anche il parco sarà protagonista perché una parte del cartellone, denominato appunto Oltre, si svolgerà presso il Laghetto delle Danze. Dal 26 giugno all’1 agosto saranno tanti gli artisti che si avvicenderanno, tra i nomi Vinicio Capossela, Coma_Cose, The Zen Circus, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Niccolò Fabi.

Dove: Gardone Riviera (Bs)

Quando: 26 giugno-1 agosto

CARROPONTE. Il cartellone estivo del Carroponte porta la musica live in un luogo decisamente insolito. Si tratta del Parco archeologico industriale dell’ex Breda a Sesto San Giovanni. E anche quest’anno tornano i concerti, anche se regolamentati per rispettare le norme di distanziamento. Luci del palco accese dal 23 giugno al 10 settembre, e tra gli ospiti attesi ci sono Emma, Max Gazzè, gli Extraliscio, Piero Pelù, Dardust, Mecna e Coma_Cose, insieme a postazioni food e dj set diffusi.

Dove: Sesto San Giovanni (Mi) Quando: 23 giugno-10 settembre

YPSIGROCK. Ypsigrock Festival è punto di riferimento per l’indie e l’alternative rock e si tiene in Sicilia, a Castelbuono, borgo medioevale in provincia di Palermo. Confermata l’edizione 2021, dal 5 all’8 agosto. Un mix tra eventi gratuiti, come mostre, live, dj set e concerti a pagamento, su quattro palchi a disposizione degli spettatori che possono anche campeggiare. Il festival gioca sul senso di community e sulle attrazioni da visitare, dal Chiostro di San Francesco al Parco delle Madonie.

Dove: Castelbuono (Pa)

Quando: 5-8 agosto

PARCO TITTONI. Musica, eventi dal vivo, spettacoli di teatro e arte sono protagonisti del Festival Parco Tittoni, a Desio, in provincia di Monza e Brianza. Già in corso, si prolungherà fino al 5 settembre con un palinsesto lungo tre mesi. Gli artisti si esibiranno all’aperto sulla scalinata della Villa Tittoni, residenza settecentesca, davanti al pubblico con 400 posti a sedere sul prato.

Tra i live in programma ci sono Omar Pedrini, i Mercanti di Liquore, i Punkreas, oltre a tributi, come quelli ai Queen e Fabrizio De André.

Dove: Desio (Mb)

Quando: 28 maggio-5 settembre

NOSOUND FEST. Arte, musica e letteratura sono le tre anime del NoSound Fest, che va in scena nel Parco della Pace di Servigliano, nelle Marche, una location ricca di storia e cultura.

L’appuntamento quest’anno è dal 26 agosto al 4 settembre con una serie di artisti italiani confermati. Tra i live sul palco immerso nel verde ci saranno quelli di Willie Peyote, Ghemon, Niccolò Fabi e Colapesce-Dimartino.

Dove: Servigliano (Fm)

Quando: 26 agosto-4 settembre

APOLIDE FESTIVAL. Tre giorni di musica, ma non solo. Apolide Festival si svolge nell’area naturalistica Pianezze, nel comune di Vialfré, a circa 30 minuti da Torino.

La kermesse propone anche quest’anno concerti, dj set, spettacoli, performance, laboratori, incontri, sport e area market. L’edizione 2021 si svolge dal 23 al 25 luglio.

Dove: Vialfrè (To)

Quando: 23-25 luglio

LEGGI IL NUOVO NUMERO SFOGLIABILE DE L’AGENZIA DI VIAGGI MAGAZINE