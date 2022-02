Guerra in Ucraina, stop a tutti i voli civili













La Russia ha invaso l’Ucraina, dove è in corso l’attacco delle truppe di Vladimir Putin nelle principali città. Effetto immediato, la chiusura nella notte tra mercoledì e giovedì dello spazio aereo civile a rischio sicurezza. Warning dell’Europa anche per i collegamenti che interessano le aree circostanti di Russia e Bielorussia – nel raggio di 100 miglia dai confini con l’Ucraina – a causa di attività militari.

Leggi anche “E ora la variante Russia pesa sul turismo”

Dalle principali compagnie aeree, arrivano gli statement in cui comunicano ai passeggeri la cancellazione dei voli sulle rotte interessate. Tra le prime a dare notizia, Lufthansa che ha fermato tutti i servizi sulla destinazione. Il Gruppo tedesco – che comprende anche Swiss, Brussels e Austrian Airlines – aveva sospeso i collegamenti con Odessa e Kiev all’inizio della settimana, quando già si registrava la fuga dei vettori dall’Ucraina.

Appena giunta al nostro desk anche la comunicazione dell’ungherese Wizz Air, il cui quartier generale è quello che più si avvicina alle zone di scontro. “A causa dei recenti avvenimenti in Ucraina e della chiusura dello spazio aereo – si legge nella nota – Wizz Air è rammaricata di informare i propri clienti che la compagnia deve temporaneamente sospendere tutte le operazioni nel Paese. I passeggeri che hanno prenotato voli in partenza o in arrivo dall’Ucraina possono trovare ulteriori informazioni su wizzair.com o, in alternativa, attraverso il call center della compagnia: 00380.893.202.532. La sicurezza e la salute dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio rimangono le nostre principali priorità, nella speranza che la situazione in Ucraina torni presto alla normalità”.