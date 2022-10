Gruppo Uvet, Rosatelli alla guida del commerciale per il tour operating

Nuovo incarico nel Gruppo Uvet: Leonardo Rosatelli è stato nominato nuovo responsabile commerciale Leisure che racchiude in sé i brand Amo il Mondo, Jump e Settemari. Sotto la sua supervisione le tre società vengono riunite sotto un’unica strategia commerciale che sarà sviluppata e integrata da Rosatelli insieme al suo team di lavoro.

Sin dal 1999 Rosatelli vanta estrazioni e competenze nel settore travel grazie a una lunga carriera che inizia come agente di viaggi e prosegue attraverso esperienze che lo portano a lavorare per il Gruppo Uvet negli ultimi 7 anni, di cui 2 da consulente e 3 da amministratore delegato di Jump.

In questo ruolo ha sviluppato con i suoi collaboratori l’innovativo software che gestisce Jump e che permette ai viaggiatori di creare il proprio pacchetto turistico su misura.

«Auguro un ottimo lavoro a Leonardo – ha dichiarato Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet – che gode della nostra stima grazie alle sue competenze ed esperienze maturate nei lunghi anni di carriera all’interno del Gruppo Uvet. Abbiamo scelto lui per integrare i brand di Settemari, Amo il Mondo e Jump in un’unica visione strategica, anche sotto l’aspetto commerciale. I nuovi modelli tecnologici che Leonardo ha contribuito a portare in azienda negli anni rappresentano l’inizio e la continuità di un percorso di sviluppo che sta coinvolgendo tutta l’azienda perché il futuro del travel passa anche attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie».