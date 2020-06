Gruppo Una, riapertura in sicurezza per hotel e resort

Gli hotel e resort Gruppo Una riaprono le loro porte nelle maggiori città della penisola e nelle principali destinazioni dedicate alle vacanze.

In un contesto di soggiorno e di viaggio radicalmente mutato, la catena alberghiera italiana propone un nuovo modello, in cui il benessere dell’ospite è sempre garantito attraverso l’applicazione del protocollo ufficiale Unasafe.

Per una tutela ulteriormente degli ospiti, si inserisce anche il piano sanitario, compreso nel prezzo del soggiorno, #AndràTuttoBeneInVacanza, in collaborazione con UniSalute, l’assicurazione sanitaria del Gruppo Unipol. È in questo modo che Gruppo Una vuole distinguersi sul mercato, riaffermando il valore aggiunto della propria offerta e mettendo a disposizione dei propri clienti un pacchetto di iniziative e servizi incentrati sulla sicurezza.

Per enfatizzare il suo impegno e assicurare standard alberghieri ancora più elevati, Gruppo Una ha inoltre creato il nuovo marchio Unasafe, che certifica le misure intraprese e promette un’esperienza di soggiorno non solo sicura, ma anche “pulita, sanificata e garantita”.

Sono state identificate 3 aree di intervento, focalizzate sulla pulizia e implementazione dei presidi medico sanitari, garanzia di distanziamento fisico e sociale e pratiche comportamentali e di sicurezza. Per esempio, al momento dell’arrivo agli ospiti sarà offerto un kit di accoglienza gratuito in busta sanificata contenente mascherina e guanti monouso. In fase di check in schermi di plexiglass garantiranno un corretto distanziamento fisico e sociale, mentre le procedure online consentiranno operazioni di registrazione e pagamento più agevoli e sicure.

Gruppo Una completa un’offerta di sicurezza a 360 gradi. In particolare, il piano prevede una indennità giornaliera in caso di ricovero, ma soprattutto l’accesso a un insieme di servizi che garantirà una tutela completa in ogni momento del soggiorno, includendo, per esempio, il videoconsulto per le visite post ricovero, il teleconsulto medico h24 ed il counseling psicologico.