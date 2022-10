Gruppo Una, in portfolio entra l’hotel Le Terrazze Treviso

Il Gruppo Una prosegue l’ampliamento del suo portfolio di hotel in affiliazione e dà il benvenuto alla quinta struttura in Veneto, Unahotels Le Terrazze Treviso.

L’affiliazione dell’hotel quattro stelle superior segna il raggiungimento di 15 proprietà all’interno del progetto franchising del Gruppo e il rafforzamento del brand Unahotels.

Situato in una posizione strategica, a pochi minuti dal centro di Treviso, dall’autostrada e dall’aeroporto, l’Unahotels Le Terrazze arricchisce l’offerta del brand con un business e Spa hotel di design. La struttura è frutto di un ambizioso progetto di recupero edilizio realizzato dallo studio di architettura Marco Piva, che ha dato vita a un edificio multifunzionale ideale sia per viaggi di lavoro sia per un weekend culturale alla scoperta di Treviso e dintorni.

Tra i vari servizi, la struttura dispone anche di un meeting centre composto da tre sale che possono ospitare da 25 a 85 persone. Grazie alla loro modularità, le sale possono essere allestite come uno spazio unico.