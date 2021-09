Gruppo Una, doppio opening nel centro storico di Roma













Due nuovi hotel nel portfolio del Gruppo Una, entrambi nel centro storico di Roma. La catena alberghiera italiana amplia la sua offerta con Hotel Art By The Spanish Steps | Una Esperienze, struttura di design in via Margutta, a tre minuti da Piazza di Spagna, e Unaway Hotel Empire Roma, in via Aureliana, in un palazzo storico a breve distanza da via Veneto e dalla stazione di Roma Termini.

I nuovi hotel vanno rispettivamente a incrementare il segmento upper upscale di Una Esperienze e il brand Unaway, pensato per chi è alla ricerca di soluzioni smart ma non vuole rinunciare al comfort.

«Siamo fieri di annunciare questi nuovi ingressi, un’espansione che per noi rappresenta una chiave di volta sulla città di Roma – commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale Gruppo Una – Siamo da sempre presenti nella Capitale, destinazione che già ci vede protagonisti con l’Unahotels Decò, e oggi Gruppo Una conquista una posizione ancor più privilegiata nella città eterna. La soddisfazione è duplice poiché, oltre a incrementare in modo eterogeneo la nostra presenza in città, in linea con l’esigenza di soddisfare al massimo le richieste di viaggiatori e ospiti, le nuove gestioni romane si inseriscono in un percorso di espansione che sta interessando il brand e che ha visto nell’ultimo periodo importanti aperture, acquisizioni di pregio e ingressi in formula franchising».

Situato nella pittoresca via Margutta, amatissima da pittori, scultori e antiquari e a pochi passi da Piazza di Spagna e via del Babuino, l’Hotel Art By The Spanish Steps | Una Esperienze è un connubio di design e stile. La struttura è caratterizzata da un mix dove la modernità degli arredi si inserisce nella cornice di una struttura storica con soffitti a volta affrescati e dettagli eleganti. L’hotel propone agli ospiti colazioni, brunch e aperitivi nel Crystal Bistrot, ha una corte interna e un piccolo centro benessere con area fitness. Il design moderno si ritrova anche nelle camere, con colori vivaci e le rifiniture di classe, arredamento artigianale, quadri d’autore e soluzioni high tech.

Ricavato negli spazi di un palazzo ottocentesco appartenuto alla nobile famiglia veneziana dei Mocenigo, Unaway Hotel Empire Roma è situato in via Aureliana, a pochi passi da Via Veneto. Grazie alla posizione strategica, a breve distanza dalla stazione ferroviaria di Roma Termini e a dieci minuti da Villa Borghese, l’hotel è adatto a un viaggiatore leisure, alla ricerca di una soluzione elegante ma nello stesso tempo confortevole e funzionale, così come a un business man grazie agli spazi business, sale meeting a luce naturale con vista sui tetti della città e modulabili secondo le diverse necessità. Gli spazi ristorazione prevedono tre diverse proposte: un elegante ristorante, aperto pranzo e cena, un cocktail bar e una corte interna perfetta per relax o eventi privati. La struttura propone camere dallo stile classico, con cura dei dettagli e attenzione al comfort.