Gruppo Una debutta in Basilicata con l'Unahotels Mh Matera













Gruppo Una segna un nuovo traguardo nel suo progetto di franchising e dà il benvenuto tra i suoi affiliati a Unahotels Mh Matera, prima struttura della Basilicata a fare il suo ingresso nel portafoglio aziendale italiano.

Con l’hote di Matera sale a 13 il numero di regioni italiane in cui Gruppo Una è presente con un totale di 47 strutture ispirate alla più autentica ospitalità italiana. Immerso in un parco di oltre 5 ettari sulle colline lucane, quello in Basilicata è un 4 stelle situato a soli 5 minuti dai celebri Sassi, Patrimonio mondiale dell’Unesco, e dal centro di Matera.

«L’ingresso di Unahotels Mh Matera nel nostro portafoglio di strutture porta a 21 il numero di destinazioni in cui il Gruppo Una, con i suoi 3 brand capaci di rispondere alle esigenze di tutti i viaggiatori, è presente in Italia; si tratta senza dubbio di un risultato straordinario, ancor di più se contestualizzato nel periodo storico che stiamo vivendo – ha commentato Fabrizio Gaggio, direttore generale Gruppo Una – Il progetto di franchising si dimostra da sempre una proposta estremamente flessibile e apprezzata dagli albergatori, in linea con le esigenze delle strutture e capace di rispondere alle necessità dei singoli».

L’offerta di soggiorno include 132 camere e un’autentica esperienza gastronomica lucana. Oltre al ristorante estivo, l’hotel offre 6 sale ristorante e spazi all’aperto per cene, banchetti privati ed eventi speciali tra cui “La Terrazza”, spazio ideale per eventi sotto le stelle a bordo piscina.

Per gli ospiti alla ricerca di un’esperienza rigenerante il Centro Benessere e Fitness “Olos Spa” è una vera oasi di pace, con palestra dotata di attrezzature all’avanguardia e ampie vetrate panoramiche. Punto di forza della struttura è il Centro congressi con 12 sale meeting per eventi dal fascino internazionale e una capienza fino a 1.200 persone.