Gruppo Una, al via la stagione estiva













Gruppo Una annuncia la riapertura dei suoi hotel e resort nelle principali destinazioni balneari italiane, dalla Versilia alla costiera marchigiana, fino alla Sicilia, con standard di sicurezza ancora più elevati.

Cinque le strutture pronte ad accogliere gli ospiti in Sicilia: sulla costa orientale riaprono l’Unahotels Capotaormina, dal 21 maggio, a picco sulla scogliera di Taormina, e l’Unahotels Naxos Beach Sicilia, ai piedi dell’Etna, dal 3 giugno. Il gruppo ha lanciato una promozione per soggiornare nelle due strutture sul mare durante la stagione estiva, con la possibilità di prenotare tariffe scontate del 40% entro la fine di maggio. È già aperto al pubblico l’urban hotel Palace Catania | Una Esperienze, in centro città. Guardando alle strutture siciliane in affiliazione, l’Unahotels One Siracusa è pronto ad accogliere gli ospiti a pochi passi dal mare. Per vivere le isole, il 20 maggio riapre L’Ariana Isole Eolie | Una Esperienze, villa storica del ‘900 adagiata su una scogliera a picco sul mare nel borgo di Rinella dell’isola di Salina, che è quasi completamente Covid free dopo la campagna vaccinale di tre giorni estesa alla popolazione residente e a tutti i collaboratori non residenti che presteranno servizio durante la stagione estiva.

In Toscana, Versilia Lido | Una Esperienze ha avviato la stagione estiva con novità e servizi su misura, come una rinnovata proposta gastronomica di piatti alla griglia con proposte della tradizione toscana, masterclass con gin & whisky experience; fiore all’occhiello i servizi family friendly, con attività sportive per bambini e adulti, dalle lezioni di tennis al nuoto e al workout training.

Tra le nuove strutture in affiliazione, il 24 maggio riapre le porte Unaway Imperial Beach Hotel Fano ­– prima struttura Gruppo Una nelle Marche – dedicata alle vacanze a misura di famiglia.

E in Sardegna, il 17 maggio ha inaugurato la stagione l’Unahotels Club Hotel Ancora Stintino, a cui il gruppo ha dato recentemente il benvenuto nel suo portfolio di strutture in franchising, aggiungendo l’isola alla sua offerta di destinazioni. Il Club Hotel offre una caletta privata sul Golfo dell’Asinara e alloggi nelle tipiche villette in pietra di Stintino.

Al centro delle proposte la sicurezza, grazie al protocollo ufficiale Unasafe.