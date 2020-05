Gruppo Tui, apertura a scaglioni per le sedi europee

Dopo la concessione di circa 2 miliardi da parte dello Stato tedesco, il Gruppo Tui è pronto a riprendere le sue attività, a partire dalle filiali in Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svizzera, Paesi Bassi e Austria.

Salvo imprevisti, secondo Preferente, la riapertura avverrà da qui a fine maggio, mentre a giugno – molto probabilmente nella prima metà del mese – toccherà a Belgio, Polonia, Regno Unito, Francia, Svezia e Germania.

Helen Caron, direttore acquisti del Gruppo Tui, ha dichiarato: «Vogliamo riprendere le attività garantendo ai clienti un’esperienza di viaggio sicura. Per raggiungere questo obiettivo siamo in stretto contatto con i governi locali per analizzare i passi concreti e riavviare i lavori. Devo dire che il gran numero di visite ai nostri siti web di prenotazione ci mostra che la gente ha assolutamente voglia di andare in vacanza. La ripresa dei viaggi è ancora un’incognita, ma almeno per l’inverno la domanda si sta riprendendo».

Guardando più in là, all’estate 2021, «le vendite sono incoraggianti – ha aggiunto Caron – E la situazione migliorerà man mano che i Paesi allenteranno le proprie restrizioni».