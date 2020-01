Gruppo Settemari, Martino Dotti nuovo sales manager

Martino Dotti è stato nominato sales manager per i brand di casa Uvet – Settemari, Amo il Mondo e Jump – da gennaio 2020. Il manager vanta una carriera ventennale in ambito turistico, iniziata nel mondo della distribuzione. In forza da sette anni nel team dei promoter impegnati nella vendita dei tre marchi, nel nuovo ruolo lavorerà a stretto contatto con l’ufficio commerciale, coordinando le attività anche in sinergia con gli uffici marketing, gruppi e il booking.

Tutti gli agenti attualmente operativi faranno riferimento a Dotti. La creazione del suo ruolo è espressione della volontà di rafforzare la qualità della sinergia con le agenzie di viaggi, unico canale di vendita dei brand, e di valorizzare le singole professionalità della squadra vendite. Sono attese nei prossimi mesi altre nuove figure nel team, con l’obiettivo di presidiare ancora più puntualmente le differenti aree del territorio nazionale.

«Intraprendo con determinazione questo nuovo incarico, legato a una professione ricca di stimoli e nuovi obiettivi da conquistare – ha commentato Martino Dotti – I brand Settemari, Amo il Mondo e Jump sono caratterizzati da qualità, affidabilità e capacità di visione: mi dedicherò alla valorizzazione di questi loro preziosi asset, mettendomi al servizio della rete agenziale e dei miei colleghi. Sono grato a tutta l’azienda e all’amministratore delegato Ezio Birondi per la fiducia accordatami, motivo di orgoglio e incentivo a rappresentare al meglio le nostre eccellenze».