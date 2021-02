Il Gruppo Nicolaus rafforza la squadra con 5 new entry













L’obiettivo è crescere a tutto tondo, ancor di più in un momento di incertezza che richiede professionalità, competenza e capacità di mettere a fuoco gli scenari del mercato. Per questo il Gruppo Nicolaus sceglie di rafforzare i differenti reparti con nuove risorse e annuncia l’ingresso in azienda di cinque nuove figure altamente qualificate, che andranno a occupare funzioni aziendali chiave, per dare nuova linfa alla ripartenza del comparto turistico.

Il potenziamento riguarda cinque ambiti – It, Divisione Gruppi, Ufficio Acquisti, Amministrazione e Finance, Legal – che per la direzione del gruppo hanno rilevanza cruciale.

«La crescita, trasversale a tutti gli ambiti che fanno capo alla nostra organizzazione, non può prescindere da quella delle competenze e della specializzazione professionale, impensabile senza l’apporto di nuove risorse – commenta Roberto Pagliara, presidente del Gruppo Nicolaus – Per questo, anche in questa contingenza, continuiamo a lavorare guardando al futuro: abbiamo voluto rafforzare differenti comparti con l’ingresso di figure dalla lunga esperienza in ambito turistico e non solo, che li ha portati a mettersi in evidenza grazie agli importanti obiettivi centrati. Siamo molto fieri di presentarli al mercato, nella convinzione che il loro contributo sarà fondamentale per esprimere al meglio la nostra visione aziendale improntata all’eccellenza, quale requisito principale per saper leggere in anticipo l’evoluzione delle tendenze, pronti a cavalcare la nuova ripartenza del comparto turistico, che ci aspettiamo a breve».

Ed ecco i profili delle cinque new entry del Gruppo Nicolaus.

Tonio Vilei, già operativo su alcuni progetti del Gruppo, assume il ruolo di chief digital officer. Fin dal percorso universitario la sua specializzazione è legata a marketing, crm e programmazione software: dopo aver operato in aziende pioniere del web in Italia, ha messo la sua esperienza al servizio del turismo.

Silvia Casarola va a potenziare l’area commerciale gruppi e incentive, di grande importanza per lo sviluppo del business quale. Approda a Nicolaus dopo 22 anni a I viaggi del Turchese.

Massimo Civerchia è il nuovo purchase manager del Gruppo. Ha alle spalle oltre 20 anni di esperienza maturata presso prestigiose catene alberghiere internazionali, con focus sulle dinamiche e best practice del procurement management nel settore dell’hospitality.

Dionisio Longo ricoprirà un ruolo di primo livello in ambito amministrazione, finance e controllo di gestione. Ha esperienza pluriennale in ruoli di primo piano in importanti società di revisione contabile a livello nazionale.

Marco Stasi seguirà il coordinamento dell’ufficio legale, grazie alle competenze sviluppate in importanti studi e in ambito diplomatico con percorsi nazionali e internazionali, anche presso le Nazioni Unite e la Commissione europea; è specializzato in Diritto internazionale.