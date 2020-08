Gruppo Lufthansa, rimborsi a quota 2,5 miliardi di euro

Nell’anno in corso, le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa hanno finora rimborsato oltre 2,5 miliardi di euro a un totale di 5,6 milioni di clienti. I dati, sottolinea una nota del Gruppo tedesco, si riferiscono al 24 agosto 2020 e mostrano come solo nell’ultima settimana sono state elaborate e pagate qualcosa come 140mila domande di rimborso.

Inoltre, prosegue la nota, l’elaborazione e il pagamento di tutte le domande di rimborso per il primo semestre avverranno entro la fine di agosto.

I clienti dei vettori appartenenti al Gruppo, inoltre, possono adattare in modo flessibile i loro piani di viaggio. Tutte le tariffe di Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines possono essere infatti riprenotate tutte le volte che si desidera senza costi aggiuntivi.

Questa possibilità è valida in tutto il mondo per le nuove prenotazioni su rotte a breve, medio e lungo raggio.