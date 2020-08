Gruppo Lufthansa, nuove regole per volare senza mascherina

Le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa stanno limitando le eccezioni all’obbligo di indossare una maschera a bordo dei loro voli.

Dal 1° settembre 2020, l’esenzione dall’obbligo di indossare una maschera durante il volo sarà possibile solo in due casi: se viene presentato un certificato medico su un modulo fornito dalla compagnia aerea (i passeggeri possono scaricare il documento dai siti web delle compagnie aeree); oppure, nel caso in cui i passeggeri che non sono in grado di indossare una maschera durante il volo, presentino un test covid-19 negativo (non sia vecchio di 48 ore all’inizio programmato del viaggio).

Intanto, il Gruppo di Francoforte ha reso noto come, fino ad ora, sia stato rimborsato il 92% del totale voli annullati durante il primo semestre 2020 a causa dell’emergenza Covid-19. In totale, si è trattato di 2,3 miliardi di euro pagati a quasi 5,4 milioni di passeggeri. L’obiettivo del gruppo è quello di saldare entro fine agosto tutti i rimborsi ricevuti entro il 30 giugno.