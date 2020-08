Gruppo Iberia: in agosto voli verso 55 città in tutta Europa

Durante il mese di agosto, il Gruppo Iberia offrirà voli di linea regolari verso un totale di 55 destinazioni in Spagna e nel resto d’Europa, compresi i nuovi collegamenti diretti per Praga e Berlino.

Come a luglio, i voli a lungo raggio sono operati verso Paesi aperti al traffico aereo, tra cui ad esempio, Uruguay, Costa Rica, Ecuador o Stati Uniti. Iberia sta inoltre effettuando voli speciali di rimpatrio e merci verso alcune destinazioni ancora chiuse al traffico di linea.

I voli di Iberia sono ora tutti programmati per facilitare i collegamenti all’hub della compagnia aerea nel T4 dell’aeroporto di Madrid.

In totale, la programmazione di Iberia rappresenta solo il 27% del programma di volo pre-Covid-19, anche se si tratta di un aumento di nove punti percentuali rispetto a luglio, grazie alle nuove destinazioni e alle frequenze aggiunte alle Isole Canarie e Baleari, Barcellona e altre destinazioni turistiche.

Oltre a questi voli in partenza da Madrid, il Gruppo Iberia opera anche voli Iberia point-to-point come Monaco-Minorca, San Sebastian-Palma e San Sebastian-Malaga. Iberia Express, invece, vola dalle Asturie a Gran Canaria e Tenerife e da Vigo a Tenerife. Il partner in franchising di Iberia, Iberia Regional Air Nostrum, vola da Nizza a Malaga, oltre a voli da diverse destinazioni della terraferma per le Isole Canarie e Baleari.