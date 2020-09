Gruppo Hotelplan, il nuovo ceo sarà Laura Meyer

Laura Meyer sarà la nuova ceo del Gruppo Hotelplan. Succederà a Thomas Stirnimann all’inizio del 2021: quest’ultimo ha guidato con successo il Gruppo imprenditoriale negli ultimi otto anni e ora ricoprirà la carica di consigliere d’amministrazione.

Laura Meyer assumerà il ruolo di ceo del Gruppo Hotelplan dal 1° gennaio. «Vanta un solido know how digitale e imprenditoriale e numerose esperienze in ambito internazionale – dichiara Fabrice Zumbrunnen, presidente del consiglio d’amministrazione del Gruppo Hotelplan – A causa delle pesanti conseguenze del coronavirus, il settore dei viaggi sta attraversando una fase di cambiamento strutturale senza precedenti per quanto riguarda la digitalizzazione. Sono convinto che, grazie al suo bagaglio d’esperienza in questo settore, Laura Meyer fornirà nuovi, importanti stimoli per il futuro del Gruppo».

La nuova ceo possiede già un’ottima conoscenza del Gruppo Hotelplan, essendo membro del consiglio d’amministrazione dal 2018. La 39enne ha conseguito un Master of Law all’Università di Zurigo e un Master in Business Administration all’Insead. Dal 2015 ha poi ricoperto, in successione, il ruolo di executive director, di managing director e di head of digital distribution & analytics presso Ubs Switzerland Ag.