Gruppo Fs Italiane approda in Tunisia e Ucraina: commesse per 110 milioni













Prosegue il processo di internazionalizzazione del Gruppo Fs che, proprio in questi giorni, ha finalizzato due importanti commesse in Ucraina e in Tunisia, per un valore complessivo di 110 milioni di euro.

L’accordo tra Ferrovie dello Stato Italiane e la Jsc Ukrainian Railways prevede una cooperazione per esportare il know how tecnologico e ingegneristico di Fs e consentire la realizzazione di un tratto di Alta Velocità della cosidetta Rail Baltica che collegherà l’Estonia, la Lituania e la Lettonia al resto d’Europa. Il valore della commessa è di 30 milioni di euro.

Mentre in Nord Africa, l’accordo con le Ferrovie Tunisine prevede l’apporto tecnico-operativo di Fs per l’ammodernamento di due linee ferroviarie tra Tunisi e Kasserine e tra Soussa e Mahdia. Il valore di questa commessa è di 80 milioni di euro.