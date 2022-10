Gruppo Fs alla sfida del trasporto collettivo con il Polo passeggeri

“Le squadre vincenti non nascono per caso”. È il messaggio e l’auspicio dell’ex campionessa di pallavolo Maurizia Cacciatori al neonato Polo passeggeri del Gruppo Fs Italiane che per la prima volta si è riunito a Pietrarsa, nella convention “Insieme per un tempo nuovo” e che mette insieme, sotto la guida di Trenitalia, tutte le società di trasporto passeggeri del Gruppo.

Al Polo, nato con la ristrutturazione societaria fortemente voluta dall’ad di Fs Italiane, Luigi Ferraris, è stata affidata la missione di rendere più attrattivo il trasporto collettivo migliorandone qualità, efficienza, convenienza e sostenibilità. E soprattutto, rendendo possibile e comodo l’utilizzo di più e diversi mezzi di trasporto per completare il proprio viaggio.

Fra le locomotive storiche del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, dove è racchiusa la storia delle ferrovie italiane, si sono riuniti gli oltre 600 manager delle società del Polo Passeggeri in Italia e all’estero, in particolare Busitalia e Ferrovie del Sud Est in Italia e le società degli altri sei Paesi europei: Francia, Spagna, Uk, Germania, Grecia e Paesi Bassi. Un ulteriore passo verso la concretezza del Piano industriale 2022-2031 che prevede una proposta di un business multimodale offrendo così ai passeggeri un servizio di trasporto integrato, economico, affidabile e sostenibile.

La convention è stata un’importante occasione di confronto e condivisione che ha visto come focus della prima giornata i risultati raggiunti finora. Fra questi, l’avvio dei collegamenti in Francia con il Frecciarossa e la conclusione delle prove tecniche in Spagna, le importanti novità della Summer Experience 2022 e quelle che da dicembre potranno essere apprezzate fra le principali località italiane, ma soprattutto la forte ripresa nei mesi estivi dei passeggeri presenti a bordo dei treni di Trenitalia che ha toccato per la prima volta i livelli pre-Covid. E poi ancora, entro fine anno, l’avvio dei collegamenti in Sicilia e Sardegna con il treno regionale Blues, il primo treno ibrido con pantografo elettrico, batterie e diesel di nuova generazione a emissioni ridotte.

Risultati confermati anche nell’intervento di Luigi Ferraris, ad di Fs Italiane, che ringraziando i manager per il lavoro svolto e per l’impegno nell’integrazione fra le diverse società del Polo, ha aperto il capitolo sulle prossime sfide che aspettano le società del Polo Passeggeri in un contesto completamente rinnovato e che potrebbe avere ulteriori risvolti nel breve e medio periodo. Ferraris si è inoltre concentrato sulle esigenze del passeggero e sullo sviluppo di un’offerta integrata fra i diversi mezzi di trasporto collettivo e condiviso, vero obiettivo del Polo passeggeri.

L’intervento dell’ad di Gruppo ha dato anche spunti per il panel principale della seconda giornata con la partecipazione dei referenti di Busitalia, Ferrovie del Sud Est e Fondazione Fs affrontando le singole sfide nei territori dove presenti e la sfida del rilancio del turismo lento con i treni storici della Fondazione Fs e i collegamenti capillari che permettono di distribuire i flussi non solo nella grandi città, ma anche in quelle di medie e piccole dimensioni ad alta attrattività culturale e artistica.