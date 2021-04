Gruppo Emirates, dnata annuncia tre nomine ai vertici













dnata, provider di servizi di viaggio a terra e in volo parte del Gruppo Emirates, ha potenziato il proprio leadership team e annunciato una serie di importanti nomine.

Si tratta di John Bevan, nominato senior vice president della divisione Travel; Stewart Angus, senior vice president della divisione Airport Operation; Robin Padgett, diventato senior vice president della divisione Catering e Retail. Tutti e tre riporteranno a Steve Allen, executive vice president.

«Sono felice di annunciare il rafforzamento del nostro global leadership team – ha dichiarato Steve Allen – La nomina di John nel management team e l’ampliamento dei ruoli dei nostri professionisti saranno chiave per distinguerci nell’attuale contesto molto sfidante e caratterizzarci come business più agile, in condizioni migliori e in grado di offrire un servizio di eccellenza ai clienti in tutto il mondo. Grazie al nostro team altamente qualificato e orientato alla soddisfazione del cliente continueremo a impegnarci per migliorare le nostre operation ed essere uno dei migliori provider di servizi di viaggio a terra e in volo al mondo».