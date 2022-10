Gruppo Bluvacanze, Paola Baldacci è la nuova corporate communication manager

Il Gruppo Bluvacanze annuncia l’ingresso di Paola Baldacci nel ruolo di corporate communication manager, mentre dà il via a nuova stagione di viaggi sia di vacanza sia d’affari partecipando a Ttg Travel Experience con tutti i suoi brand della distribuzione. Insieme a Msc Crociere, al padiglione C3 – Stand 075-086, saranno presenti il polo distributivo Blunet, i marchi delle agenzie di viaggi Bluvacanze e Vivere & Viaggiare nonché la travel management company Cisalpina, focalizzata sul business travel.

Paola Baldacci, giornalista, 53 anni e specialista di travel industry, proviene da una lunga esperienza in testate focalizzate sull’economia dei viaggi e in eventi B2B nei quali ha curato le sessioni convegnistiche e di formazione agli operatori. Nella sua più recente carriera professionale si è occupata di business travel e automotive, nonché di mobilità aziendale. Il suo percorso l’ha vista specializzarsi nella stampa travel per i primari organi di informazione trade per arrivare alla direzione di Mission – La Rivista dei Viaggi d’Affari e di MissionFleet – La Rivista dell’Auto Aziendale nonché di Missionline.it. Si è occupata dello sviluppo di dibattiti e convegni per eventi dei settori turismo e digital media come NoFrills – Travel & Technology Event, Bit – Borsa Internazionale del Turismo e Bto – Buy Tourism Online. Per l’associazione di imprese Visit Usa Italy ha contribuito alle attività social media e di education con le agenzie di viaggi specialiste della destinazione. All’interno del corporate marketing department, coordinerà le attività di stampa & comunicazione riferite a tutte le business unit del gruppo: retail, corporate travel, Mice e tour operating.

«Paola è una professionista con una rara competenza del nostro settore e della sua complessità – ha dichiarato il ceo del gruppo Domenico Pellegrino – Sono certo, perciò, che saprà affrontare con successo le sfide connesse alle nostre articolazioni di business, al programma di ibridazione online-offline, al nostro processo di internazionalizzazione, sia nella relazione B2B-B2C che nella comunicazione interna».

Paola Baldacci ha aggiunto: «Occuparmi di comunicazione e relazioni con la stampa in azienda completa un personale percorso professionale che da sempre è B2B: l’occasione di portare avanti il ruolo di giornalista in seno ad un gruppo nel clou della trasformazione dei processi produttivi è quanto di più stimolante per un professionista che crede nel valore di una informazione corretta e puntuale».

GRUPPO BLUVACANZE IN FIERA. La fiera è il momento ideale per un confronto costruttivo con tutta la distribuzione e l’invito al dibattito aperto è rivolto agli agenti di viaggi alla ricerca di relazioni forti e proiettate a una crescita sostenibile. Il focus è la collaborazione con i partner: tour operator, compagnie aeree e società di noleggio, senza dimenticare le destinazioni nelle veci delle proprie agenzie di marketing e pr attive sul mercato italiano. L’apertura delle vendite invernali, particolarmente impegnative in un anno di costi energetici in aumento, pongono il Gruppo Bluvacanze nella posizione di aggregatore di collaborazioni di valore.

L’appuntamento riminese è anche l’occasione per il Gruppo di celebrare i partner “Gold” 2022 la sera del 12 ottobre con un evento di kick off della winter, di ringraziamento a coloro che hanno scelto di essere a fianco dei network di agenzie di viaggi Bluvacanze, Vivere & Viaggiare e Blunet. Fornitori con cui il gruppo ha iniziato un percorso di partnership industriale, che va oltre l’accordo commerciale annuo.