Gruppo Alpitour e Radio Italia, una nuova estate insieme













Il Gruppo Alpitour riconferma la presenza di Radio Italia al Bravo Baia di Tindari e al Voi Tanka Village. Si aggiunge quest’anno anche il Voi Arenella Resort.

Una stagione estiva con tanti appuntamenti imperdibili e gli speaker di Radio Italia che si trasferiscono al mare e trasmettono direttamente dai resort: dal 5 al 12 giugno saranno al Bravo Baia di Tindari, dal 17 al 24 luglio al Voi Arenella Resort e dal 7 al 21 agosto al Voi Tanka Village.

«È tutto pronto per la nuova stagione, un’estate che speriamo possa essere all’insegna del divertimento, della scoperta e del relax e che possa far vivere agli italiani momenti di ritrovata spensieratezza – commenta Tommaso Bertini, head of corporate & tour operating marketing di Alpitour World – Le nostre strutture sono pronte ad accogliere gli ospiti e a far vivere loro momenti unici. È proprio perseguendo questo obiettivo che abbiamo deciso di portare avanti l’importante collaborazione con Radio Italia che, siamo certi, porterà ancora una volta le giuste emozioni nelle nostre strutture, coinvolgendo gli ospiti».

Ospite di Radio Italia, per la prima settimana al Bravo Baia di Tindari, Marco Masini. Gli altri ospiti verranno progressivamente annunciati durante l’estate. Gli artisti saranno in diretta su Radio Italia e in streaming per un’intervista e un live. Copertura anche sui canali social dell’emittente su Facebook, Instagram e Twitter. Oltre ai live della giornata, in programma dj set serali e concerti degli artisti ospiti.

«È un piacere per noi riconfermare il sodalizio con Gruppo Alpitour, partner prestigioso con il quale abbiamo attiva da anni una collaborazione di successo – dice Alessandro Volanti, direttore marketing Radio Italia – Quest’anno avremo la possibilità di portare il mondo Radio Italia in tre location d’eccezione per quattro settimane che si preannunciano davvero speciali. Attraverso la nostra musica, le dirette con i nostri speaker e con quattro amatissimi artisti italiani, faremo del nostro meglio per far vivere agli ospiti esperienze ancora più indimenticabili».