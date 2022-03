Grimaldi Lines, tariffe agevolate per il Rally Italia Sardegna













In occasione di uno dei rally più attesi, Grimaldi Lines offre tariffe agevolate per gli appassionati che assisteranno alla 19ª edizione del Rally Italia Sardegna 2022, gara del Campionato del Mondo Rally in programma ad Alghero dal 2 al 5 giugno 2022.

Organizzata dall’Automobile Club d’Italia in partnership con la Regione Sardegna, la competizione presenta quest’anno alcune novità. La location torna ad Alghero, con Olbia che ospiterà la partenza cerimoniale e la prova speciale di apertura.

Grazie a un accordo con Aci Sport, chi assisterà alla tappa italiana del World Rally Championship, potrà usufruire di una riduzione del 30% (diritti fissi esclusi) per il viaggio via mare con destinazione Olbia o Porto Torres. L’offerta è valida per le linee Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Barcellona-Porto Torres e viceversa, per prenotazioni fino al 1° giugno 2022, con partenza tra il 23 maggio e il 19 giugno 2022.

Anche i team in gara usufruiranno di condizioni tariffarie agevolate, che verranno applicate allo staff, nonché alle vetture e alle bisarche marittime al seguito, sugli stessi collegamenti marittimi.

La flotta Grimaldi Lines è costituita da cruise ferry di ultima generazione e moderni traghetti. Le due ammiraglie gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona sono le prime navi del Mar Mediterraneo a zero emissioni in porto, grazie alle speciali batterie al litio che entrano in funzione durante la sosta in banchina. Sono dotate di diverse tipologie di cabine e suite, ristoranti, bar, area esterna con solarium e piscina, grande salone per intrattenersi la sera, palestra e altri servizi che rendono la traversata molto piacevole. Livello di servizi molto simile è garantito anche dalle navi Cruise Sardegna e Cruise Europa. Le quattro unità sono tutte impiegate su collegamenti da/per la Sardegna.