Grimaldi Lines, rafforzata la tratta Livorno-Palermo

Nuova frequenza giornaliera del collegamento marittimo Livorno-Palermo e viceversa per Grimaldi Lines. A partire da martedì 15 settembre, la compagnia di navigazione propone partenze tutti i giorni in entrambe le direzioni, potenziando una tratta che in precedenza offriva tre partenze alla settimana.

Per raggiungere la Sicilia, da oggi si può partire dal porto di Livorno ogni sera intorno alle 23.30. Per quanto riguarda il viaggio di rientro, la nave parte ogni sera anche dal porto di Palermo, sempre intorno alle 23.30.

Il viaggio, che dura circa 18 ore, è una piacevole traversata via mare, che consente ai passeggeri di apprezzare gli standard di accoglienza, ospitalità e sicurezza garantiti dalla flotta Grimaldi Lines, composta da cruise ferry e traghetti di ultima generazione.

In particolare, sulla tratta Livorno-Palermo e viceversa, si alternano le due navi Zeus Palace e Cruise Smeralda: entrambe offrono cabine interne, esterne e superior con aria condizionata e servizi privati, alcune attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta e per gli animali domestici che viaggiano al seguito. Su entrambe le unità sono a disposizione degli ospiti il ristorante à la carte, il selfservice, le caffetterie, la piscina esterna con solarium, la sala delle slot machine e l’area giochi attrezzata per bambini.

I passeggeri nativi o residenti dell’isola possono usufruire in qualsiasi momento dell’anno della tariffa speciale Siciliani Doc. L’offerta si applica a tutti i passeggeri inseriti nella prenotazione ed è cumulabile con altre eventuali promozioni in corso di validità. Non è invece cumulabile con le convenzioni e con l’Offerta Senior, riservata agli over 60.

Grimaldi Lines serve la Sicilia anche con altri due collegamenti marittimi: Salerno-Catania e viceversa, con sei partenze alla settimana in entrambe le direzioni, e Salerno-Palermo e viceversa, con due partenze alla settimana in entrambe le direzioni.