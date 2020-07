Grimaldi Lines raddoppia la rotta stagionale Civitavecchia-Olbia

Dal 31 luglio al 13 settembre, Grimaldi Lines opererà sulla rotta Civitavecchia-Olbia con due partenze al giorno, in entrambe le direzioni. In questo modo, per tutto il periodo di alta stagione, le partenze giornaliere verranno raddoppiate, con orari da Civitavecchia, tutti i giorni, alle 10.15 oppure alle 22.45. Per il rientro dal porto di Olbia, si potrà invece scegliere tra la partenza diurna delle 12.30 e quella notturna delle 22.15.

Il viaggio, che dura circa 8 ore, verrà effettuato con le m/n Cruise Bonaria e Cruise Smeralda, ferry che offrono cabine interne, esterne ed esterne superior, selfservice e ristorante à la carte, bar e caffetteria, e area attrezzata per il divertimento dei più piccoli.

Su tutte le navi della flotta Grimaldi Lines sono in vigore le nuove misure di distanziamento certificate dal Rina e volte a tutelare la salute dei passeggeri. Sono previsti la fornitura gratuita di guanti e mascherine, i controlli sanitari in fase d’imbarco e un alto numero di erogatori di gel disinfettante a disposizione degli ospiti negli spazi comuni delle navi. Tutte le aree pubbliche o private vengono sanificate regolarmente, mentre l’accesso ai ristoranti e ai bar, così come l’utilizzo dei tavoli, è contingentato per evitare assembramenti.

Grimaldi Lines opera sulla destinazione Sardegna anche con altri due collegamenti marittimi: Livorno-Olbia e viceversa; e Civitavecchia-Porto Torres e viceversa, entrambi operativi tutto l’anno.