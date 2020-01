Grimaldi Lines, promo Advanced Booking per l’estate 2020

Testa alla summer 2020 per Grimaldi Lines, che ha lanciato la promo Advanced Booking su Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia (solo linee marittime da/per Brindisi) e Malta.

L’offerta prevede il 20% di sconto (diritti fissi esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni a bordo e per i veicoli e gli animali domestici al seguito, esclusivamente per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo, con partenza tra il 15 giugno e il 15 settembre.

L’offerta è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e con le tariffe speciali Sardi Doc e Siciliani Doc, dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti sulle isole.