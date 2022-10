Grimaldi Lines, pricing flessibile e targettizzato

Estate caratterizzata da ottimi risultati in termini di passeggeri per Grimaldi Lines. «Il diffuso desiderio di vacanza e il ritorno al viaggio hanno consentito una crescita a due cifre rispetto al 2020 e 2021 – dice Francesca Marino, passenger department manager della compagnia – e un ritorno ai volumi pre pandemici, con risultati superiori al 2019, soprattutto sulla Sardegna e su tre storici collegamenti: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres e Civitavecchia-Olbia».

Ad attrarre maggiormente l’interesse del mercato, anche nell’estate 2022, è stato il Mare Italia, e in particolare la Sardegna, che Grimaldi Lines serve con un network di linee marittime per i principali porti del nord e del sud dell’isola. Tra le altre destinazioni raggiungibili con la compagnia, oltre alla Sicilia in particolare con la linea Livorno-Palermo, hanno registrato buone performance anche i collegamenti internazionali verso Spagna e Grecia, da sempre mete molto richieste per le vacanze.

L’utenza ha apprezzato advance booking e promozioni a tempo in ogni periodo dell’anno. Per la prossima stagione, confermata la politica tariffaria flessibile e targettizzata, per cogliere le esigenze del mercato e assicurare la competitività dell’offerta.

Nei prossimi mesi riprenderà appieno la programmazione dei viaggi a tema sulla rotta Civitavecchia-Barcellona e ritorno: i weekend lunghi, 4 giorni dal sabato al martedì con la formula hotel on board, sono una peculiarità del prodotto Grimaldi Lines, con tante proposte che spaziano dalla disco ai balli latini, dal benessere al gioco. Si partirà nel 2022 con gli eventi di Halloween e Capodanno, a cui farà seguito un fitto calendario di appuntamenti per la primavera-estate 2023.