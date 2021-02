Grimaldi Lines potenzia le rotte per la Sardegna con altre due navi













La Sardegna resta il cuore della rete di collegamenti marittimi proposta da Grimaldi Lines anche per la stagione 2021. La compagnia dedica al trasporto sull’isola altre due navi, i cruise ferry gemelli Cruise Sardegna e Cruise Europa.

Una novità che si aggiunge all’introduzione del collegamento da Salerno e Palermo per Cagliari e viceversa.

Le due unità moderne e accoglienti, destinate alla linea Livorno-Olbia e viceversa, incrementano la capacità di trasporto da/verso la Sardegna del nord e consentono alla compagnia di rispondere positivamente alla richiesta del mercato in crescita. Cruise Sardegna è entrata in servizio giovedì 18 febbraio, mentre l’11 marzo è previsto il primo viaggio della Cruise Europa.

Le navi possono accogliere fino a 2.850 passeggeri e 215 auto al seguito e offrono agli ospiti un elevato standard di accoglienza e servizi. I passeggeri potranno usufruire di 413 cabine di ogni tipologia (interne, esterne, junior suite e owner’s suite) e 547 poltrone reclinabili.

Durante la traversata, si potrà scegliere tra ristorante à la carte, self service, caffetterie, negozio, piscina esterna con solarium, area attrezzata per bambini, centro benessere con palestra e altri spazi per l’intrattenimento notturno.

Grimaldi Lines conferma la centralità dell’isola nei suoi piani di crescita. Infatti Cruise Sardegna e Cruise Europa si affiancano alle ammiraglie gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, che navigano sulla rotta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona e ritorno (le prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto). La compagnia collega inoltre Civitavecchia a Olbia e viceversa, da giugno a settembre.

Sotto il profilo della politica tariffaria, è attualmente attiva l’offerta speciale advanced booking, che garantisce il 20% di sconto (diritti fissi esclusi) a chi prenota entro il 31 marzo 2021 con partenza tra il 15 giugno e il 15 settembre 2021. In ogni periodo dell’anno è inoltre possibile usufruire di ulteriori promozioni a tempo, nonché della tariffa Sardi Doc, riservata ai passeggeri nativi e/o residenti sull’isola.