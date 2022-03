Grimaldi Lines partner della Carta Giovani Nazionale













Grimaldi Lines è partner ufficiale della Carta Giovani Nazionale, un innovativo strumento digitale per gli under 35 ideato e promosso dalla presidenza del consiglio dei Ministri – dipartimento per le Politiche giovanili e dal Servizio civile universale.

Grazie a questa nuova carta virtuale, varata in occasione dell’Anno Europeo dei Giovani e presentata ufficialmente il 24 marzo, Giornata Mondiale della Gioventù, i ragazzi tra i 18 e i 35 anni che vivono, studiano e lavorano in Italia possono acquistare beni e servizi usufruendo di agevolazioni e percorsi dedicati.

La carta è scaricabile e utilizzabile tramite l’app IO, gratuitamente disponibile per iOS e Android.

«Siamo stati tra le prime aziende che hanno aderito a questo progetto. Ci ha infatti entusiasmato l’idea di uno strumento digitale creato per offrire alle nuove generazioni tante interessanti opportunità – ha dichiarato Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines – La Carta Giovani Nazionale è in linea con i nostri valori aziendali e con la grande attenzione che da sempre riserviamo alla crescita e alla formazione dei ragazzi. Ne è testimonianza il progetto Grimaldi Educa, che racchiude in sé tutte le proposte per gli studenti delle scuole italiane».

Nell’ambito della Carta Giovani Nazionale, Grimaldi Lines offre una riduzione del 12% (diritti fissi esclusi) su tutti i collegamenti marittimi operati dalla compagnia da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia, con l’eccezione delle tratte in servizio di continuità territoriale (Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e Napoli-Palermo-Cagliari) per le quali lo sconto è del 10% (diritti fissi esclusi).