Grimaldi Lines: «La rotta Napoli-Palermo e le sfide 2023»

È operativa dal 17 ottobre la nuova linea Napoli-Palermo e viceversa di Grimaldi Lines, che prevede tre partenze settimanali notturne in entrambe le direzioni per l’inverno e frequenza giornaliera per la stagione estiva. Una novità che la compagnia di navigazione ha annunciato in occasione della fiera di Rimini.

Ad effettuare il servizio sarà la M/n Cruise Ausonia, che può trasportare oltre 1.800 passeggeri per ogni viaggio, offrendo loro la possibilità di soggiornare in cabine di tipologia interna, esterna e superior. La nave è dotata di tutti i servizi necessari a rendere piacevole la traversata: ristorante à la carte, self service, bar e caffetteria, piscina esterna con solarium e area giochi per bambini.

«La nuova linea Napoli-Palermo ci permette di ampliare il network di collegamenti verso la destinazione Sicilia, da sempre centrale nella nostra programmazione. Puntiamo su questa rotta da subito – dice in fiera Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines – Ci teniamo molto perché parte dal porto di Napoli e consolida la presenza della compagnia nella nostra città. Con la Napoli-Cagliari avevamo avuto la prima nave Grimaldi passeggeri nel porto di Napoli e avere da qui una seconda importante ci rende molto orgogliosi».

La nuova linea arriva dopo una stagione estiva che ha registrato performance importanti a partire dalle isole maggiori – con la conferma della Sardegna destinazione top – e in crescita anche per le linee internazionali. Il booking ha messo in evidenza una nuova tendenza italiana: la domanda, che tradizionalmente si concentrava sulle partenze dei mesi di luglio e agosto, è cresciuta significativamente anche per giugno e settembre. Gli utenti hanno apprezzato la politica tariffaria di Grimaldi Lines flessibile e targettizzata, che non si limita all’advanced booking, ma propone promozioni speciali a tempo in ogni periodo dell’anno.

«Ottobre chiude una stagione che ha registrato ottimi risultati, superando addirittura gli standard pre pandemici – sottolinea Marino – È cambiato l’andamento delle prenotazioni: se prima c’erano i picchi dell’advanced booking, abbiamo invece assistito a un trend costante di prenotazioni, un flusso regolare di crescita che all’inizio si è concentrato soprattutto nelle classiche settimane di agosto; a un certo punto poi le richieste hanno cominciato a distribuirsi su periodi più estesi. E per il futuro va intensificato il lavoro sulla destagionalizzazione: dobbiamo estendere la stagione e non puntare solo su viaggi sabato-sabato o domenica-domenica. Lavoriamo molto bene con le agenzie di viaggi, il canale si è ripreso e quest’anno è cresciuto; abbiamo partner fortissimi. Con loro proseguiremo la formazione, portandoli anche a bordo per una miglior conoscenza del prodotto nave».

Il 2023 è un anno di sfide per la compagnia, che riconferma le linee e annuncerà ulteriori novità nelle prossime settimane, anche sulle destinazioni.

Intanto riparte già dal 2022 il calendario eventi, viaggi a tema di quattro giorni con la formula hotel on board sulla linea Civitavecchia-Barcellona e viceversa. Si parte con gli eventi di Halloween e Capodanno. Nel 2023 ci saranno poi numerosi appuntamenti per i mesi primaverili ed estivi: tra questi Crociera con Delitto, Love Beat Boat e Grimaldi Dance Fit Cruise.

Verrà ulteriormente ampliata anche l’offerta di Grimaldi Lines Tour Operator, sempre con la formula consolidata della vacanza nave+soggiorno nelle più belle località del Mediterraneo.