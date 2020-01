Grimaldi Lines a Fitur con la Regione Sardegna

A Fitur 2020 Grimaldi Lines ha presentato agli operatori e alla stampa specializzata prodotti e offerte riservati al mercato spagnolo, tra cui spiccano le proposte per la destinazione Sardegna.

Ospite d’eccezione presso lo stand della compagnia, è stato Giovanni Chessa, assessore al Turismo della Regione Sardegna, vista l’importanza strategica dei collegamenti Grimaldi Lines – unici via mare dalla Spagna verso l’isola – che garantiscono a un’utenza in crescita viaggi confortevoli e a basso impatto ambientale, grazie a navi green di ultima generazione.

Chessa ha sottolineato che il viaggio in nave «ha dato l’opportunità ai turisti spagnoli di venire da noi con la propria auto e di conseguenza poter comprare senza problemi di peso prodotti tipici di cui siamo tanto orgogliosi».

Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines ha inoltre ricordato che al mercato spagnolo Grimaldi Lines dedica 6 collegamenti marittimi regolari con l’Italia (Barcellona-Porto Torres, Barcellona-Civitavecchia, Barcellona-Savona e viceversa), nonché soggiorni in formula nave+hotel, non solo in Sardegna ma anche in Toscana, in strutture alberghiere selezionate da Grimaldi Lines Tour Operator.

«La Sardegna è già da qualche anno la nostra destinazione di punta, con tre collegamenti regolari dalla Spagna – ha detto Francesca Marino – Le abbiamo dedicato le moderne e confortevoli ammiraglie della nostra flotta, che sono le prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto, e le riserviamo su tutti i mercati promozioni vantaggiose in ogni periodo dell’anno, nonché tariffe speciali per i passeggeri sardi».