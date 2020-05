Grimaldi Lines, ecco le misure di sicurezza sui traghetti

Il primo punto delle nuove regole di Grimaldi Lines per viaggiare in sicurezza e contrastare la diffusione del Covid-19 riguarda l’occupazione delle navi, che non potrà superare il 50% della capacità massima così da evitare sovraffollamento e rischio di assembramenti. Una scelta sicuramente non facile da gestire a livello economico, ma che consente di viaggiare in tranquillità.

Le misure adottate dalla compagnia di navigazione e valide almeno fino al 15 luglio includono anche controlli sanitari pre imbarco, sanificazione degli ambienti a bordo, utilizzo di mascherine e distanziamento sociale.

Prima di salire sulle navi di Grimaldi Lines i passeggeri si sottoporranno al controllo della temperatura e chi avrà oltre 37,5 gradi non potrà imbarcarsi. Gli ospiti dovranno anche consegnare un form di autocertificazione per dichiarare di non avere sintomi assimilabili al coronavirus e di non essere stati a contatto con persone positive.

Le distanze di sicurezza saranno favorite da check in scaglionati, con orari di arrivo da rispettare. All’imbarco, la compagnia fornirà gratuitamente guanti e mascherine per tutti i passeggeri da utilizzare durante la permanenza sulla nave.

A bordo, sui ponti, nei corridoi, negli ascensori e in tutte le aree comuni bisognerà rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone. Distanziatori, segnaletica, percorsi obbligati aiuteranno il rispetto delle nuove norme. Per consentire il rispetto delle distanze l’accesso ai punti ristoro – ristoranti e bar – sarà contingentato. A eccezione, ovviamente di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o di congiunti.

Il personale di bordo indosserà i dispositivi di protezione individuale (dpi). Le aree comuni e quelle di uso privato saranno sottoposte a sanificazione specifica con cadenza regolare. In vari punti della nave ci saranno dispenser di gel disinfettante.

Per quanto riguarda le cabine, potranno essere utilizzate esclusivamente dallo stesso nucleo familiare.