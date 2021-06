Grimaldi e la ripresa, Marino: «I segnali sono incoraggianti»













Inizio dell’estate, ripartenza del turismo, una nuova rotta, la richiesta alle agenzie di viaggi di stare al passo con i tempi e reinventarsi. Per Grimaldi Lines la Bmt 2021 è stata prima di tutto «l’icona di questa ripartenza e proprio a Napoli, dove la storia della nostra compagnia ha avuto inizio e dove tuttora abbiamo il nostro headquarter – dichiara Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines – I segnali che provengono dal mercato sono incoraggianti. Percepiamo energia positiva, con un forte desiderio di ripresa e una grande attenzione ai progetti futuri».

Il 2019 è stato un anno con un trend in crescita per le prenotazioni, partito fin da gennaio. «Oggi, adesso è un po’ diverso, perché viviamo un’esplosione: richieste, continue chiamate; di settimana in settimana le prenotazioni stanno raddoppiando – aggiunge Marino – Sardegna e Sicilia, com’era prevedibile, sono le destinazioni più richieste. Per quanto riguarda la Sicilia, la linea di punta è la Livorno-Palermo, che offre partenze giornaliere in entrambe le direzioni, cui si affianca la Salerno-Palermo e viceversa con due partenze a settimana. E sono cambiate le domande: si pensa alla sicurezza, alle assicurazioni, più che al prezzo».

Nei mesi più difficili dell’emergenza, Grimaldi Lines ha continuato a investire, potenziando le linee marittime preesistenti e aprendo nuove tratte. Oggi ha un network capillare di rotte per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia e con importanti novità per la stagione estiva.

CONTINUITÀ TERRITORIALE. La Sardegna è sempre di più il cuore della programmazione. La novità è il collegamento marittimo in continuità territoriale, che dal 1° giugno collega Napoli con Cagliari due volte alla settimana, per poi proseguire per Palermo. La linea è servita dalla nave Corfù: un traghetto che può trasportare fino a 956 passeggeri e numerose auto nel garage di 2.256 metri lineari. Gli ospiti possono scegliere tra cabine interne ed esterne, con possibilità di accoglienza degli animali domestici, e una sala con poltrone reclinabili. Tra i servizi offerti a bordo ci sono il ristorante self service, le caffetterie e l’area giochi per i bambini.

«Abbiamo vinto il bando in continuità territoriale, con durata quinquennale; un’esperienza unica nel suo genere per chi lavora in un’azienda privata – spiega – Completamente diversa dal lavorare in un regime di libero mercato. Abbiamo dovuto sperimentare un nuovo modello di business. È una grande opportunità e finalmente abbiamo una nave passeggeri in partenza dal porto di Napoli, c’è anche questa nota un po’ romantica visto che il nostro quartier generale è qui»

ROTTE. Al nuovo Napoli-Cagliari-Palermo si affianca il potenziamento della linea Livorno-Olbia e viceversa, servita da qualche mese dalle navi Cruise Sardegna e Cruise Europa: due cruise ferry gemelli di ultima generazione, in grado di ospitare fino a 2.850 passeggeri. Completano l’offerta per l’isola le tratte Civitavecchia-Olbia e viceversa (da giugno a settembre) e la storica Civitavecchia-Porto Torres e viceversa, dove si alternano le ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona, prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto grazie alle ultratecnologiche batterie al litio che entrano in funzione durante la sosta nei porti.

Alle sole rotte la compagnia continua ad affiancare le vacanze Grimaldi Lines Tour Operator in formula nave+soggiorno, con strutture alberghiere di pregio nelle più belle località balneari di Sardegna e Sicilia. Il pricing è l’elemento strategico dell’estate 2021; con tariffe speciali e promozioni a tempo, i prezzi sono competitivi anche in alta stagione. La compagnia garantisce la possibilità di modificare il viaggio fino a 48 ore dalla partenza senza spese di variazione e fino alla fine dell’anno.

AGENZIE DI VIAGGI. Altro tema importante per Grimaldi Lines è il rapporto con le agenzie di viaggi. «Sono cambiati i canali di informazione rispetto al pre pandemia, è un trend naturale – dice Francesca Marino – Si tornerà in agenzia di viaggi, ma è necessario cambiare l’approccio, l’atteggiamento. Solo chi si adatta sopravvive. Bisogna essere positivi e propositivi. Gli agenti devono dare valore aggiunto, ascoltare, tornare a fare i consulenti, raccontare i viaggi con entusiasmo anche nei momenti difficili, saper utilizzare in maniera più efficace il web, rendersi autonomi, far scegliere il cliente in velocità e libertà, offrire un servizio che giustifichi una spesa leggermente maggiore. I clienti vanno capiti e sentiti. Per fortuna ci sono agenzie che lavorano in questo modo, garantiscono fluidità e fanno rete con le altre».