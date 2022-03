Grimaldi attiva da aprile la rotta Savona-Porto Torres













Il Gruppo Grimaldi rafforza la propria presenza in Sardegna. Al via il nuovo collegamento marittimo Savona-Porto Torres e viceversa, effettuato con la nave ro/pax Zeus Palace. La linea sarà servita dall’11 aprile al 1° luglio e poi dal 19 settembre al 31 dicembre 2022; avrà frequenza trisettimanale, con partenza da Savona ogni martedì e giovedì alle 20.30 e ogni sabato alle 18.30. La partenza da Porto Torres è prevista invece ogni lunedì, mercoledì e venerdì, sempre alle 20.30.

In alta stagione, dal 2 luglio al 18 settembre, il numero di partenze settimanali salirà a sei in entrambe le direzioni. Fino al 13 agosto, dal lunedì al sabato la nave Zeus Palace salperà da Savona alle 22 e da Porto Torres alle 10. Dal 14 agosto gli orari verranno invertiti, con partenza da Savona alle 10 e da Porto Torres alle 22.

In bassa stagione (11/4-1/7 e 19/9-31/12) è previsto inoltre uno scalo settimanale a Cagliari, dove la nave, proveniente da e diretta a Porto Torres, arriverà ogni sabato alle 20 per poi ripartire alle 23.59.

La nave ro/pax Zeus Palace batte bandiera italiana e può trasportare fino a 1.720 passeggeri e circa 2.000 metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semi-rimorchi). È dotata di 202 cabine (per un totale di 796 posti letto) di varie tipologie (interne, esterne e superior), tutte con servizi privati e aria condizionata, alcune delle quali attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta. Tra i servizi offerti a bordo ci sono il ristorante self-service, le caffetterie, la piscina con solarium, i negozi, l’area giochi attrezzata per bambini e l’intrattenimento serale con musica dal vivo.

«La Sardegna è da anni al centro dei nostri investimenti nell’ambito della nostra ampia strategia che punta alla continuità territoriale tra la nostra Penisola e le isole maggiori”, ha dichiarato Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del Gruppo partenopeo.