Greenblu vara Vacanza Protetta, protocollo per la sicurezza degli ospiti

Greenblu Hotels & Resort, con otto strutture a 4 e 5 stelle nel cuore della Puglia e della Basilicata, ha messo a punto un protocollo per la sicurezza degli ospiti.

«Il protocollo Greenblu Vacanza Protetta è stato messo a punto dai nostri manager, tecnici della sicurezza sul lavoro, un medico competente e un cosiddetto covid manager, che si occuperà della sua applicazione in tutte le nostre strutture. Il protocollo prevede non solo la sanificazione degli spazi, ma anche servizi come lo smart check in, il digital concierge e la possibilità di prenotare e accedere alla maggior parte dei servizi, semplicemente attraverso il proprio smartphone», spiega Marino Gentile, general manager di Greenblu.

Personale e clienti dovranno rispettare alcune semplici regole, per una vacanza in totale sicurezza e relax. «All’accoglienza – afferma Gentile – gli ospiti dovranno fornire prima dell’arrivo tutti i dati personali e poi solo una persona per nucleo familiare si presenterà in reception. Qui riceverà un passepartout digitale con cui potrà accedere a tutti i servizi della struttura utilizzando semplicemente il proprio cellulare. Servizio in camera, menu del ristorante o prenotazione di una location ristorativa alternativa potranno essere gestiti dallo smartphone, limitando così i contatti con il personale degli hotel».

In tutte le camere delle strutture di Greenblu, inoltre, sono stati eliminati tutti i supporti cartacei come le brochure informative ed è il cliente a decidere di limitare la frequenza delle pulizie. Ad ogni cambio ospite, invece, ci sarà la sanificazione completa della camera. Il distanziamento, come previsto per legge, è già in vigore sia nelle aree ristorative che in quelle della spiaggia e della piscina.