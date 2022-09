Green, tecnologica e culturale: tutte le sfumature dell’Estonia

Verde, sostenibilità, cultura, tecnologia, gastronomia. Argomenti che l’Estonia si sta giocando presentandosi e facendosi conoscere agli operatori del settore turistico e alla stampa italiana. Punti di forza da proporre ai viaggiatori nei prossimi due anni per la capitale Tallinn, che nel 2023

diventerà la 13ª Capitale verde d’Europa e Tartu, che nel 2024 sarà una delle tre città europee Capitali della cultura.

Città medievale perfettamente conservata, Tallinn è Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco ed è caratterizzata dalla diversità dei suoi paesaggi e delle sue comunità, che ospitano rare specie vegetali e animali.

Durante l’Anno della Capitale Verde, i temi principali di Tallinn sono la biodiversità, la riduzione dell’impronta di carbonio e la governance sostenibile. L’obiettivo è coinvolgere maggiormente le comunità di Tallinn nello sviluppo della città, trovare opportunità per sostenere e implementare l’innovazione verde, sviluppare una mobilità a zero emissioni e un’economia circolare e aiutare i residenti della città a comprendere meglio l’importanza della protezione ambientale.

Nel corso dell’anno si terranno numerosi eventi, a partire dalla cerimonia di apertura a gennaio fino all’esposizione sull’innovazione verde in autunno, durante i quali verranno anche presentati i progetti verdi che hanno l’obiettivo di proteggere il pianeta e di creare un ambiente stabile per le generazioni a venire. Il 2024 l’attenzione cadrà invece su Tartu, che sarà Capitale Europea della Cultura con più di 32 eventi ad hoc sia nella stessa Tartu che nell’Estonia meridionale.

«Abbiamo molti argomenti e molti obiettivi da trattare – ci racconta Maigi Lokko, rappresentante per Tartu all’evento di presentazione che si è svolto a Roma – Vogliamo aprire aprire al pubblico il concetto creativo di “Arts of Survival”, l’arte della sopravvivenza, e i suoi valori fino a raggiungere un milione di visite durante il 2024. Le Arts of Survival, che in estone si dice Ellujäämise Kunstid, sono le conoscenze, le competenze e i valori che sosteniamo, custodiamo, condividiamo e impariamo dall’Europa e le più importanti sono l’unicità, la sostenibilità, la consapevolezza e la co-creazione». Due interessanti anni-evento, quindi da tenere in considerazione per approfondire la conoscenza di un Paese in cui la natura si fonde con la tecnologia.