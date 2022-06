Green pass Ue, ok alla proroga di un anno













Accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio europeo sul green pass Ue. Il certificato digitale Covid – in scadenza il 30 giugno ­– sarà prorogato di un anno, come proposto dalla Commissione europea e preannunciato qui. Resta quindi valido fino alla fine di giugno 2023.

La decisione dei legislatori di estendere il quadro giuridico di un anno punta a garantire il diritto dei cittadini alla libera circolazione tra i Paesi Ue nel caso in cui arrivino nuove varianti del virus.

Gli Stati membri dovrebbero quindi astenersi dall’imposizione di ulteriori restrizioni alla libera circolazione dei cittadini titolari del green pass, fatte salve restrizioni straordinarie, che siano necessarie, proporzionate e non discriminatorie, ai fini della tutela della salute pubblica.

Il Parlamento europeo prevede anche l’aggiunta di una clausola che valuti, allo scadere dei sei mesi – quindi a fine 2022 – se lo schema del certificato digitale Covid sia ancora necessario. Decisione che recepirà gli ultimi pareri scientifici del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e il Comitato per la sicurezza sanitaria.

Adesso l’accordo dovrà essere formalmente adottato dal Parlamento e dal Consiglio, per far sì che entri in vigore entro il 30 giugno, allo scadere delle norme vigenti. La votazione in plenaria è prevista per il 22-23 giugno a Bruxelles.