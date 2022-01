Green pass in agenzia:

l'obbligo scatta a febbraio













Sta per diventare ufficiale: dal 1° febbraio per entrare in agenzia di viaggi bisognerà essere muniti di green pass, con tutta probabilità quello base, ottenibile dunque anche con semplice tampone. A definire i criteri del nuovo obbligo sarà il prossimo dpcm, al varo del Consiglio dei ministri e atto a chiarire definitivamente le regole d’ingresso nei pubblici esercizi, tra cui anche le adv.

Il decreto del presidente del Consiglio, così come annunciato dal governo, fa seguito a quanto disposto lo scorso 5 gennaio ed equipara le agenzie di viaggi ad attività come i centri estetici, i parrucchieri o anche i barbieri – dove la certificazione verde base è richiesta però già dal 20 gennaio – e agli uffici pubblici, i servizi postali (con alcune eccezioni), le banche e le attività commerciali, dove l’obbligo di green pass ci sarà dal 1° febbraio.

«Speriamo nel green pass base – afferma Gianni Rebecchi, presidente Assoviaggi – Subiamo chiaramente molto questa confusione generale. Tra l’altro, in destinazioni come le Canarie, in Spagna, si accede anche solo con tampone. Nell’ipotesi di green pass rafforzato obbligatorio per entrare in adv ci verrebbe preclusa un’ulteriore fetta di clientela».