Green pass in agenzia: Draghi firma il dpcm













Tutto confermato: come anticipato in questo articolo, da martedì 1° febbraio sarà possibile entrare in agenzia di viaggi solo con green pass base. Il premier Mario Draghi ha firmato il nuovo dpcm (consultabile qui) che fornisce la lista completa delle attività – in tutto nove tipologie – dove invece si potrà accedere senza presentare alcuna certificazione verde antiCovid.

Il green pass base, oltre che con il vaccino, si ottiene dopo essersi sottoposti a un tampone antigenico, che ha validità per 48 ore, o a un test molecolare della validità di 72 ore.

Nell’elenco che comprende gli esercizi in cui si può accedere senza alcun vincolo ci sono i supermercati e i negozi di alimentari, le farmacie e parafarmacie, le sanitarie, gli ottici e anche le attività di commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. Senza green pass sarà possibile entrare anche negli uffici giudiziari o in quelli di pubblica sicurezza per presentare denunce.