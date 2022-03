Green e ingressi contingentati nella summer delle Baleari













Le Baleari si gettano la pandemia alle spalle e recuperano i numeri del turismo pre Covid. È l’anno della ripresa per le isole spagnole che stanno registrando un’importante domanda indipendentemente dalla grave situazione in Ucraina.

Tutte le previsioni fanno pensare a un recupero al 100% dei numeri del 2019, e le Baleari si preparano puntando su sostenibilità, economia circolare e contingentamento degli ingressi, per evitare il sovraffollamento turistico e garantire una buona esperienza turistica ai visitatori ma anche un livello di vita soddisfacente agli abitanti e ai lavoratori del posto.

«Puntiamo sulla qualità più che sulla quantità – ha spiegato Francina Armengol, presidente del governo delle Isole Baleari – La volontà è di garantire la sostenibilità dello sviluppo turistico, in un momento di forte crescita e far sì che questo comparto diventi il primo motore di rigenerazione per le isole. Particolare importanza sarà data alla sostenibilità energetica, con l’uso di pannelli e fonti alternative pulite negli hotel e nelle altre strutture ed all’utilizzo di un modello di economia circolare. Vogliamo che Ibiza, Maiorca, Minorca e tutte le Baleari diventino le prime Isole completamente circolari».

In linea con questo obiettivo, la nuova legge del turismo delle Baleari prevede degli standard ben precisi sia strutturali sia lavorativi e di accoglienza. La lotta al sovraffollamento e la sostenibilità della cultura e dell’economia locale restano in fatti al primo posto.

«Sicuramente questa estate continueremo ad avere delle regole da rispettare – ha spiegato Iago Neguerela, ministro del Turismo delle Isole Baleari – Ad esempio a Palma l’accesso alle spiagge sarà regolamentato per assicurare un ambiente di alta qualità anche per il turismo più tranquillo come le famiglie. Sempre qui, ci sarà il limite di tre navi attraccate in porto contemporaneamente per evitare l’invasione di crocieristi a terra. Puntiamo anche sulla destagionalizzazione che stiamo realizzando usando attratto diversi, come gli eventi sportivi, e la nostra parola chiave resta sempre e comunque la sicurezza».