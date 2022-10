Grecia tutto l’anno, Boulasidou: «Italia mercato chiave»

Tappa alla fiera di Rimini per l’Ente nazionale ellenico per il turismo, rappresentato in Italia dalla direttrice Kyriaki Boulasidou, con uno spazio espositivo di grandi dimensioni al Padiglione C1, stand 120-121, dove si trovano anche 13 co-espositori tra cui Aegean Airlines e Sky Express.

«Il mercato italiano è molto importante per il nostro Paese – sottolinea Boulasidou – E la stagione estiva appena trascorsa lo ha dimostrato. Le nostre campagne hanno avuto un grande impatto positivo sul pubblico. Inoltre, presentiamo il nuovo film dell’Ente dal titolo “Greece. More than the eye can see”», che presenta la Grecia come destinazione che si può visitare tutto l’anno e mette in mostra la varietà di paesaggi e attività che la meta può offrire.

«La Grecia è una destinazione che può regalare forti emozioni, venite a trovarci. Vi aspettiamo per iniziare insieme a preparare i prossimi viaggi», conclude la direttrice.