Grecia, sciopero controllori di volo: le cancellazioni di Olympic Air

Uno sciopero dei controllori di volo programmato in questi giorni (21, 22 e 23 settembre) ha portato Olympic Air ad operare qualche cambiamento nel suo abituale operativo. In totale, saranno quasi una sessantina (58 per la precisione) i collegamenti interessati, tutti riguardanti rotte tra Atene e le isole.

In particolare, sono stati del tutto cancellati i i voli per Milos, Leros, Naxos, Paros, Sitia previsti per il 21 settembre. Stessa cposa per gli operativi schedulati per il giorno successivo, 22 settembre. Le rotte interessate sono le seguenti: Rodi–Kastellorizo–Rodi; Atene-Naxos; Atene-Milos; Atene-Paros.

Per il 23 settembre, mercoledì, le cancellazioni riguardano le seguenti tratte: Rodi–Kastellorizo–Rodi; Atene-Naxos; Atene-Leros; Atene-Milos; Atene-Paros.