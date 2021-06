Grecia, ok dell’Ue al piano di rilancio turistico da 800 milioni













La Commissione europea ha approvato lo schema per il piano di sostegno della Grecia da 800 milioni di euro, per sostenere le aziende attive nel turismo colpite dalla pandemia di Covid-19. Lo schema è stato approvato nell’ambito del temporary framework che attiene gli aiuti di Stato.

A tal proposito il vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha spiegato: «Questo piano da 800 milioni di euro faciliterà l’accesso alla liquidità per le aziende greche attive nel settore turistico e duramente colpite dalla pandemia, e contribuirà a garantire la continuità nella loro attività economica in tempi così difficili».

L’obiettivo dell’operazione è quello di fornire ai beneficiari il capitale circolante necessario per l’acquisizione di materie prime e materiali necessari per le loro attività. La Commissione Ue ha riscontrato che il piano presentato dalla Grecia è conforme alle condizioni stabilite nel temporary framework, che ad oggi prevede diverse tipologie di aiuti che possono essere concessi dagli Stati membri, a partire dalle sovvenzioni dirette.

Nel rinnovare l’impegno dell’Ue verso tutti i Paesi membri, la Commissione ribadisce che si stanno adottando misure di salvaguardia per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico. Da qui anche il sostegno per i costi fissi scoperti per le aziende che affrontano un calo del fatturato durante il periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 nell’ambito della pandemia da Covid.