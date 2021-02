Grecia e Israele, libero accesso ai turisti vaccinati













Grecia e Israele saranno i primi Paesi al mondo a consentire l’accesso senza quarantena ai turisti vaccinati, presumibilmente a fine marzo o inizio aprile. L’annuncio è stato fatto dai primi ministri dei due Paesi in una conferenza stampa lunedì 8 febbraio. I premier hanno confermato che i vaccinati non avranno bisogno di presentare il risultato negativo del test Covid-19 o di autoisolarsi all’arrivo.

Israele ha già vaccinato la percentuale maggiore della sua popolazione rispetto a qualsiasi altro Paese; seguono Emirati Arabi Uniti e Regno Unito. Tuttavia i confini rimangono chiusi fino al 20 febbraio e il ritorno dei turisti si ipotizza non prima della fine di marzo.

Allo studio, anche un corridoio turistico con il Regno Unito per i passeggeri vaccinati. Ma si tratta di una decisione in attesa di conferma. Una possibilità che potrebbe portare il Regno Unito a rivedere le sue decisioni in merito ai passaporti per i vaccini.

Domenica scorsa, il ministro dei Vaccini del Regno Unito Nadhim Zahawi aveva dichiarato infatti che il governo non aveva in programma un “passaporto”.